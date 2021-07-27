Мрачно и неожиданно: создатели "Декстера" пообещали ошеломляющий финал в девятом сезоне

7 ноября на канале Showtime состоится премьера девятого сезона сериала "Декстер". Новая часть будет состоять из десяти эпизодов и выйдет с подзаголовком "Новая кровь".
Как сообщил журналистам один из сценаристов "Декстера" Клайд Филлипс, финал сериала ошеломит зрителей и будет довольно мрачным. Неожиданная развязка произведет эффект взорвавшейся бомбы, уверен создатель картины.
По признанию Филлипса, сначала была написана концовка ленты, а уже потом придумывался основной сюжет девятого сезона. Над новыми сериями трудилась целая команда опытных авторов.
В девятом сезоне зрители обнаружат Декстера в заснеженном городе Шелберн-Фоллз, что в штате Массачусетс. Авторы намеренно переместили главного героя в населенный пункт, который противоположен всегда солнечному Майами. Изменив место действия, сценаристы пытались обособить девятый сезон от других частей сериала.
Главный герой сменил имя. Жители Шелберн-Фоллз знают Декстера как продавца оружейного магазина Джима Линдсея. Новый псевдоним персонажа – это дань уважения писателю Джеффри Линдсею, автору романа "Дремлющий демон Декстера", по мотивам которого и снят хит Showtime.
В новых сериях у главного героя есть возлюбленная – Анджела Бишоп, в исполнении актрисы Джулии Джонс. Анджела служит начальником полиции города и является ниточкой, связывающей Декстера/Джима с правоохранительными органами. Добавим, на днях в Сети появился полноценный трейлер девятой части "Декстера".
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