Стало известно о возвращении на экраны культового сериала "Декстер"

Поклонники популярного сериала "Декстер" могут радоваться хорошим новостям. Стало известно, что проект продлен на еще один сезон.
По данным телеканала "360", речь идет о новых специальных десяти сериал, повествующий о дальнейшей судьбе убийцы-криминалиста. Главную роль исполнит Майкл Си Холл, который играл Декстера во всех предыдущих сезонах.
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