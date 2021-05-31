Опубликован тизер заключительного сезона сериала "Декстер"

Showtime представил тизер девятой части сериала "Декстер". Ролик хронометражем менее минуты опубликован в официальном ютуб-аккаунте телеканала.
Тизер демонстрирует кадры новой жизни героя Декстера Моргана. С момента событий восьмого сезона прошло десять лет. Персонаж идет по улице провинциального американского городка. Прохожие здороваются с Декстером, называя его Джимми. Морган останавливается у витрины магазина и с интересом рассматривает разложенные за стеклом ножи. Затем изображение исчезает и появляется черный фон. Судя по всему, Декстер остался верен себе и девятый сезон будет не менее зловещим, чем предыдущие.
Напомним, новая часть сериала "Декстер" будет заключительной. В сезоне десять серий. Транслироваться финал ленты будет на Showtime.
Дата премьеры пока держится в тайне. Согласно тизеру девятый сезон шоу увидит свет осенью 2021 года.
Напомним, сериал "Декстер" повествует о полицейском судмедэксперте Декстере Моргане. Лента выходит на экраны с 2006 года. Главный герой картины – серийный убийца. Его жертвы – преступники. В восьмом сезоне герой инсценирует свою смерть. Роль Декстера Моргана исполняет Майкл С. Холл.
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