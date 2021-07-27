82-летняя актриса Ольга Волкова: Удочерила киргизскую девочку

Артистка помогла человеку в трудной ситуации.

Звезда картин "Папины дочки", "Небеса обетованные", "Мамы" и других Ольга Волкова рассказала в свежем интервью, что "удочерила киргизскую девочку". Как оказалось, 82-летняя артистка помогла женщине, попавшей в трудную жизненную ситуацию.

Два года назад Волкова познакомилась с парикмахершей из Киргизии. Девушка работала в салоне красоты, который располагался в доме, где находится квартира Ольги Владимировны. Новая знакомая рассказала актрисе о материальных проблемах. Звезда "Папиных дочек" пожалела мастера по волосам – сначала она поселила киргизку у себя, в свободной комнате, а затем прописала ее там.

Волкова привязалась к девушке. Актриса очарована молодой приятельницей, характеризует ее как талантливую, удивительную, сказочную и потрясающую.

Сегодня, по словам Ольги Владимировны, парикмахерша живет отдельно на съемной квартире. Девушка вышла замуж и родила дочь. Малышку Волкова считает своей внучкой. Звезда "Папиных дочек" прописала у себя и ребенка.

Отметим, у Ольги Волковой есть двое родных детей. В первом браке с кинооператором Леонидом Волковым у актрисы родилась дочь Екатерина. От гражданского мужа Народного артиста России Николая Волкова у звезды "Папиных дочек" есть сын Иван. Отпрыски Ольги Владимировны связали свои жизни с актерством.