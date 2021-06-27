Звезда "Папиных дочек" приготовилась к смерти

82-летняя Ольга Волкова приобрела место на кладбище в Подмосковье. Знаменитость не смущает тема смерти, и она поделилась подробностями.

Артистка рассказала, что была вынуждена позаботиться о месте своего будущего захоронения. Ей пришлось сделать покупку земли на погосте после кончины супруга — художника Владимира Ховралева, который умер в 2015 году.



Ольга Волкова объяснила, что захоронение в столице стоит три миллиона рублей, в Московской области же вдвое дешевле. Поэтому избранник звезды сериала "Папины дочки" похоронен в Подмосковье. По словам знаменитости, похоронив супруга, она решила купить там землю и себе.

На здоровье Ольга Волкова не жалуется. У артистки много творческих планов и сил. Знаменитость отметила, что в настоящее время ищет работу. Актриса отметила, что у нее большая семья – 21 человек. По словам звезды, у них принято помогать друг другу.

Ольга Волкова с иронией призналась, что умирать пока не собирается. Звезда отметила, что у нее еще много энергии, которая, по ее словам, иногда является даже избыточной.

Напомним, Ольга Волкова сыграла в сериале "Папины дочки" бабушку девочек – Антонину Семеновну Гордиенко. Роль пожилой женщины современных взглядов сразу понравилась зрителю.