Пожарская опубликовала фото сына-грудничка и публично обратилась к Янковскому

Звезда сериала "Отель Элеон" недавно впервые стала мамой. 29-летняя Диана Пожарская родила возлюбленному Ивану Янковскому сына. Малыша назвали Олегом – в честь легендарного дедушки.
В личном микроблоге Диана опубликовала трогательное фото. Актриса запечатлела крохотные ручки спящего младенца. Пожарская сообщила, что ее наследнику уже месяц. "Полет нормальный!" – уверила звезда сериала. Материнство делает Диану бесконечно счастливой.
Также Пожарская публично обратилась к Янковскому. Актриса призналась избраннику в любви.
Отметим, что звезда сериала "Отель Элеон" скрывала беременность. Естественно, слухи об интересном положении актрисы то и дело просачивались в СМИ, однако Диана их опровергала. Позднее, когда маленький Олег родился, Пожарская опубликовала фото, на котором позирует с огромным животом. Артистка призналась, что ожидание ребенка – лучший период в ее жизни.
Добавим, ходят слухи, что Пожарская и Янковский тайно зарегистрировали брак. Якобы на официальном оформлении отношений настояла мать актера – Оксана Фандера. Дескать, 53-летняя актриса имеет сильное влияние на Ивана и все еще контролирует его. Новоиспеченные родители никак не комментируют сплетни.
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