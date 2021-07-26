Черная комедия "Маньячелло": трейлер самого необычного сериала этого лета

Лента о душегубе скоро появится на экранах.

Черная комедия "Маньячелло" в скором времени стартует на ТНТ. По словам создателей, это будет первый ситком, созданный в Бурятии.

В центре сюжета ленты житель деревни Сосновка – Тимофей. У героя, который, к слову, полностью вымышленный, две страсти – классическая литература и убийства. Все свои преступления персонаж совершает по мотивам известных произведений Булгакова, Достоевского и других книжных гениев. К сожалению, сотрудники местной полиции менее начитанны, поэтому не улавливают скрытых посланий Тимофея и не видят связи между убийствами.

Жадного до славы душегуба такое положение дел очень расстраивает. Единственный светлый луч надежды для Тимофея – следователь Ольга, которая приезжает в деревню из города. Девушка сразу замечает литературную подоплеку убийств. Начальство Ольгу не слушает и пытается поскорее избавиться от нее. Следовательница тем временем решает самостоятельно поймать маньяка. Тимофей прилагает массу усилий, чтобы Ольга осталась в деревне.

Главную роль в сериале "Маньячелло" исполнил Владимир Барташевич – актер Драматического театра Улан-Удэ. Для Владимира роль в ситкоме дебютная.

Следовательницу Ольгу сыграла ведущая бурятского канала Ася Касьянова. Режиссером и автором идеи "Маньячелло" выступил Жаргал Бадмацыренов, который известен любителям сериалов благодаря проектам "Полярный" и "Зона комфорта". Всего в картине Бадмацыренова восемь эпизодов.

"Маньячелло" – это, прежде всего, стеб над жанром, над сериалами и фильмами про маньяков", – отмечает Жаргал Бадмацыренов.