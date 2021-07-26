Звезды сериала "Черная любовь" воссоединятся: подробности

Хорошие новости для поклонников теленовеллы.

Звезды сериала "Черная любовь" Каан Урганджоглу и Угур Аслан вновь встретятся на одной съемочной площадке. Турецкие знаменитости воссоединятся в новом сериале "Судебный процесс" (Yargı).

Производством ленты занимается продюсерская компания Ay Yapim. Транслироваться "Судебный процесс" будет по вторникам по одним данным на телеканале D, по другим на ATV.

В новой теленовелле Каану Урганджоглу досталась роль прокурора Ильгаза Кая. Его партнершей будет 27-летняя актриса Пынар Дениз, которая снималась в лентах "Ты моя Родина", "Любовь 101" и других. Пынар сыграет адвоката Джейлин Эргуван. Угур Аслан, тем временем перевоплотится в полицейского, имя которого пока не называлось.

Съемки сериала "Судебный процесс" стартуют уже в августе. Площадка теленовеллы будет находиться в Стамбуле и его окрестностях.

Лента "Судебный процесс" расскажет о буднях юридической фирмы. Сотрудница компании – адвокат Джейлин Эргуван обратит на себя внимание прокурора Ильгаза Кая. Защитница вступит в негласную войну с обвинителем. Каждое дело, в котором встречаются Джейлин и Ильгаз, – это своеобразная дуэль. Герои готовы разорвать друг друга в клочья.

Как писали "Дни.ру", звезды сериала "Дочь посла" Эрдал Кючюккемюрчю и Тюлин Эдже Язкан встретятся в новом проекте. Знаменитости вместе снимутся в сериале "Разлука" (Ayrılık).