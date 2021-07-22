"Повеселился, а затем избавился": известная актриса раскрыла подробности пережитого изнасилования

42-летняя американская актриса Мена Сувари, звезда картин "Красота по-американски" и "Американский пирог", рассказала о нескольких травмирующих эпизодах из своего прошлого. Блондинка неоднократно становилась жертвой насилия.
Впервые с жестокостью Мена столкнулась в шестом классе. Ее 12-летнюю изнасиловал друг старшего брата. По словам знаменитости, она частично умерла в тот день. Парень истязал девчушку физически и унижал морально. "Он использовал меня, повеселился, а затем избавился от меня", – поведала Сувари. Долгое время Мена винила себя в случившемся.
В 15 лет актриса переехала в Лос-Анджелес. Мать к тому моменту перестала заботиться о Мене и жила отдельно так как "хотела найти себя". Тем временем возрастной отец актрисы "был в упадке умственно и физически". Пытаясь построить карьеру в Голливуде, Сувари столкнулась с харрасментом – к девушке-подростку приставал ее менеджер.
Юная Мена Сувари была подавлена. Артистке казалось, что она не имеет права на лучшую жизнь. Чтобы убежать от реальности, Мена начала употреблять наркотики и пропадать на вечеринках.
В 17 лет артистка познакомилась с мужчиной по имени Тайлер, с которым три года была в отношениях. Мена терпела от избранника побои и унижения. Парень заставлял Сувари заниматься сексом втроем.
"Я помню, как думала, что, может быть, именно так и складываются отношения: крики, обзывательства, оскорбления", – поделилась американская знаменитость.
Когда актерская карьера Мены Сувари пошла в гору, та с головой окунулась в работу. Порвав с Тайлером, актриса завязала с наркотиками и прошла длительный курс психотерапии. Звезда фильма "Красота по-американски" призналась, что из-за пережитого никогда не имела здорового отношения к сексу.
Сегодня Мена Сувари замужем в третий раз. 12 апреля 2021 у артистки родился сын Кристофер Александер.
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