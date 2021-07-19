Светская львица Тюльпанова стала жертвой изнасилования

Милана Тюльпанова призналась, что в прошлом пережила тяжелый опыт.

Бывшая жена экс-футболиста "Зенита" Александра Кержакова сегодня является крупным блогером – у нее более полутора миллионов подписчиков. Женщина активно ведет свой аккаунт в "Инстаграм" и делится со своими читателями подробностями личной жизни. Накануне Милана Тюльпанова рассказала своим фолловерам о том, что когда-та она стала жертвой насильника.

Сначала светская львица сама в Сторис поинтересовалась у своих подписчиков, способен ли человек, переживший насилие в прошлом, на адекватные отношения в настоящем. Один из фолловеров знаменитости решил уточнить, что именно случилось и кто изнасиловал Тюльпанову. Та пояснила, что данный инцидент произошел уже давно, а сейчас она просто ответила на вопрос аудитории. Дальнейших подробностей случившегося женщина озвучивать не стала.

Как сообщал "Пятый канал", ранее Тюльпанова говорила о насилии со стороны своего бывшего мужа-футболиста – неприятный случай произошел после того, как женщина уличила спортсмена в изменах. Также как-то стало известно о том, что знаменитость получила побои от другого своего экс-избранника.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, как светские львицы Милана Тюльпанова и Мария Погребняк связались с бывшим зеком – подруги запустили интересный проект.