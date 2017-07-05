Жена оставила Ивана Охлобыстина

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера анимационного фильма "Сказ о Петре и Февронии", который выйдет в широкий прокат накануне Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России 8 июля. На мероприятии отметились певица Валерия с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным, певец Родион Газманов, актер Иван Охлобыстин, который вывел в свет свое многочисленное потомство. Интересно, что супруги артиста Оксаны Арбузовой на премьере не наблюдалось.
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