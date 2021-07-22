"Тысяча и один поцелуй": звезда "Интернов" Ильин впервые показал лицо сына-грудничка

В апреле звезда сериала "Интерны" Александр Ильин вновь стал папой. У 37-летнего артиста появился второй сын. Александр и его супруга Юлия назвали мальчика Ярославом. У пары, к слову, еще подрастает трехлетний малыш Саша.
В личном микроблоге Ильин опубликовал умилительное видео. В кадре жена звезды "Интернов" осыпает поцелуями сына-грудничка. Ярослав, личико которого хорошо видно, отвечает на мамину нежность заливистым смехом.
В комментариях к публикации Ильин отметил, что его второму сыну уже исполнилось три месяца. Александр пожелал подписчикам здоровья и счастья.
"Какие красавцы, жена – просто королева!", "Тысяча и один поцелуй", "Прелесть! Пусть будут счастливы!" – отреагировали на ролик пользователи Сети.
Как писали "Дни.ру", актер сериала "Интерны" узнал о рождении Ярослава во время путешествия. Радостная весть о прибавлении в семье застала Ильина во время морского похода. Актер переплывал из Эгейского моря в Средиземное.
Напомним, Александр Ильин прославился благодаря ситкому "Интерны". Артист сыграл молодого медика Семена Лобанова.
Сегодня Ильин активно занимается музыкой. С 2010 года он выступает в составе коллектива "План Ломоносова". Александр поет и является автором песен. На этом поприще знаменитости сопутствует успех.
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