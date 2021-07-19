Более известна как экс-жена Харламова: пустые старания Асмус жестко высмеяли

Кристина Асмус стала объектом насмешки.

Кинокарьера Кристины Асмус началась 11 лет назад. Экранный дебют знаменитости состоялся в ситкоме "Интерны", где она играла молодого медика Варвару Черноус. Сегодня в творческой копилке 33-летней Асмус 39 проектов, среди которых и нашумевший фильм "Текст". Эротические сцены картины с участием Кристины в свое время наделали много шума и настроили поборников морали против актрисы.

Известный блогер и экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Роман Тертишный, известный как Май Абрикосов, высмеял Кристину Асмус и ее смелые эксперименты в кадре. Блогер заметил, что "кинематографические откровения" не сделали Асмус великой российской актрисой. Сегодня она известна только как бывшая жена комика Гарика Харламова. Дескать, все старания Кристины прошли впустую.

Отметим, ходят слухи, что именно работа в "Тексте" поставила жирный крест на и без того проблемном браке Харламова и Асмус. Между тем, знаменитости опровергают эти сплетни, отмечая, что разлад в семье начался задолго до выхода ленты.

Прокомментировал Май Абрикосов и интервью актрисы Катерины Ковальчук, которой сейчас приписывают роман с Гариком Харламовым. Общаясь с журналистами, девушка призналась, что сцены с обнажением – табу для нее. Блогер считает, что Ковальчук научилась на горьком опыте Асмус, поэтому отказывается от откровенных постельных сцен.