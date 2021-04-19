Отправившийся в плавание актер из "Интернов" вновь стал отцом

Исполнитель роли Семена Лобанова в сериале "Интерны" узнал о пополнении во время путешествия. Александр Ильин был в морской экспедиции.
В личном микроблоге звезда опубликовала видеозапись. В ней Ильин обратился к новорожденному сыну. Знаменитость рассказала, что проходила мимо острова Родос, когда малыш появился на свет, переплывал из Эгейского моря в Средиземное. Александр отметил, что они оба в какой-то степени "переходили из одного мира в другой". Звезда "Интернов" пожелала отпрыску счастья и здоровья.
Также Александр поблагодарил супругу Юлию за подаренных отпрысков. Ильин признался супруге в любви.
Напомним, первенец Александра Ильина родился в марте 2018 года. Мальчика назвали в честь отца и деда – Александром. Недавно наследник звезды сериала "Интерны" отпраздновал третий день рождения.
С 2010 года Ильин выступает в составе панк-группы "План Ломоносова". Актер из "Интернов" является вокалистом и автором песен.
Как писали "Дни.ру", Александр Ильин тепло вспоминает съемки в ситкоме, прославившем его. Не обижает актера, когда аудитория принимает его за медика Лобанова. Между тем знаменитость раздражает, когда незнакомые люди позволяют себе панибратство.
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