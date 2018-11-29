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77-летняя Чурсина в ужасе бежала от бессовестного Малахова

Людмила Чурсина. Фото: www.globallookpress.com
Многие актеры сегодня только и живут тем, что ходят с канала на канал и перетряхивают чужое грязное белье. Им платят неплохие деньги. Правда, некоторые оказываются принципиальными и от подобного отказываются. 
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"Звезды, которых мы зовем стать гостями в студии, строго ранжированы, – рассказал "Дни.ру" редактор одного из ток-шоу на федеральном канале. – Есть артисты первого эшелона, которых зазвать труднее всего, – Пугачева, Лещенко, Валерия, Хабенский, Бондарчук. Второй эшелон – это Большова, Климова. Третий эшелон – молодые артисты типа Юлианны Карауловой, Лянки Грыу. А еще есть отдельная каста звезд, которые готовы говорить о чем угодно и как угодно. Среди них – Алибасов, Шаляпин и Мирошниченко. Ими забивают дыры, когда кто-то сорвался и нужно срочно найти узнаваемое лицо для кадра".

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Многие ходят по таким передачам из финансовых соображений – им платят от пяти до 50 тысяч рублей за эфир, в зависимости от статуса артиста и темы. По слухам, Мирошниченко готова похвалить или поругать кого-то всего за 15 тысяч рублей. "Иногда надо иметь возможность донести до людей свою позицию, а не только читать монологи других авторов, – оправдывается Мирошниченко. – Но есть и другое. Артисты должны понимать общество, в котором они живут, бывать среди людей, задаваться их вопросами, решать их проблемы, чувствовать их пульс, а не свысока наблюдать за всеми остальными".

А вот ее коллега Людмила Чурсина категорически отказывается и от возможности донести свою позицию, и от денег – она бегает от предложений того же Малахова как поп от синагоги. "Я вообще не понимаю, зачем мои коллеги участвуют в этих передачах, – признается актриса. – Ведь, как говорила Раневская, деньги проем, а позор-то останется". 

"Если бы на серьезную программу позвали, на политическую, я бы, может, и пошла. А участвовать в кухонных разборках не хочу", – цитирует бегающую от бессовестного Малахова Чурсину газета "Мир новостей".

Напомним, в последнее время многие артисты обвиняют Малахова в аморальности и называют бессовестным. Например, актриса Мария Шукшина считает, что давно пора призвать к ответу авторов таких одиозных передач. По ее мнению, телевизионщики  распространяют порочащие сплетни о заслуженных и народных артистах. "Моему сыну Макару малаховская передача предлагала 1 000 000 рублей, мне они готовы были заплатить 15 000 000, лишь бы пришла. Там платят абсолютно всем участникам шоу, для многих, кого вы там видите постоянно, это превратилось в очень хороший источник дохода! И самое главное – чем больше грязи, тем больше платят!" – шокирована актриса.

Автор: Иван Губкин29 ноября 2018, 15:44
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