Почему зарабатывающая миллионы Тарасова из "Глухаря" не может найти мужа

Актриса Виктория Тарасова рассказала о проблемах с поиском второй половинки.

16 июля звезда сериала "Глухарь" празднует 50-летний юбилей. Виктория Тарасова не ощущает свой возраст. Артистка считает себя еще довольно молодой. Более того, знаменитости планирует в будущем выйти замуж.

Между тем Виктория не скрывает, что знакомиться в последнее время стало сложнее. Раньше ухажеры находили Тарасову в Интернете. С некоторых пор звезда боится общаться в Сети. В виртуальном пространстве звезда "Глухаря" натыкалась на извращенцев, психов и мошенников. Впрочем, надежды на лучшее актриса не теряет.

Наладить личную жизнь и найти мужа артистке мешает популярность. Мужчины видят в актрисе ее героиню из "Глухаря" Ирину Зимину. Некоторые ухажеры боятся не потянуть Тарасову финансово. Знаменитость имеет весьма солидные гонорары и привыкла жить и отдыхать с комфортом. Актриса не хотела бы содержать мужа. Между тем Виктория не скрывает, что профессия артиста очень нестабильная в плане денег – сегодня они есть, а завтра нет.

"Много раз рассуждала на тему, как человеку, который получает зарплату в 50 тысяч, быть со мной. Если я могу заработать в сериале миллион за два месяца?" – сказала Тарасова в свежем интервью.

Артистка знает истории, когда у обеспеченных женщин небогатые мужья. Со временем в таких отношениях появляются проблемы, так как люди придают слишком большое значение финансам. Особенно на теме заработков зациклены мужчины. Тарасова считает, что договориться можно даже в случае большого неравенства в доходах.

В своих рассуждениях Виктория Тарасова пока не пришла ни к какому выводу. Звезда сериала "Глухарь" ориентируется на опыт родителей. Мама актрисы какое-то время зарабатывала больше своего мужа и делала все, чтобы он не чувствовал себя плохо от этого.