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Сериалы
"Полная, не очень симпатичная": звезда "Глухаря" назвала секрет дикой популярности Голуб у мужчин

"Полная, не очень симпатичная": звезда "Глухаря" назвала секрет дикой популярности Голуб у мужчин

У актрисы Марины Голуб не было отбоя от женихов.
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Звезда сериала "Глухарь" Виктория Тарасова много лет дружила с актрисой Мариной Голуб. Знаменитости вместе работали в московском еврейском театре "Шалом" и делили одну гримерку.

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Тарасова всегда училась у Голуб. По словам Виктории, она перенимала у подруги не только профессиональное мастерство, но и женскую мудрость. Марина, как утверждает звезда "Глухаря", обладала "женским искусством" – мужчины обожали актрису и буквально валялись у ее ног. Голуб сводила противоположный пол с ума при довольно средних внешних данных.

"Если посмотреть на Марину, она полная, не очень симпатичная. Но в ней столько обаяния!" – рассудила Тарасова в свежем интервью.

Тот факт, что у Голуб нет отбоя от поклонников удивлял многих в ее окружении. Как заметила Виктория, ее подруга никогда не унывала, любую беду она встречала с улыбкой.

Марина Голуб ушла из жизни в 2012 году. Знаменитость погибла в ДТП. Звезде театра и кино было 55 лет. Голуб находилась на пассажирском сиденье авто, в который влетела другая машина. Виновник аварии скрылся с места происшествия, однако позже сдался полиции. Марину Голуб похоронили на Троекуровском кладбище.

Виктория призналась, что в трудные моменты всегда вспоминает Марину и ее умение держаться перед лицом несчастий. Смерть подруги звезда сериала "Глухарь" считает нелепой и ужасной трагедией. "Но, к сожалению, есть судьба, от нее не уйдешь", – отметила актриса.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2021, 12:23 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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