Экс-муж звезды сериала "Глухарь" вспомнил о сыне через 20 лет: сподвигло большое горе

Звезда сериала "Глухарь" в прошлом пережила болезненное предательство. Сразу два близких человека буквально растоптали сердце актрисы Виктории Тарасовой. Знаменитость узнала об измене мужа Михаила. Разлучницей оказалась лучшая подруга артистки.
Развод был болезненным. Ситуация осложнялась тем, что Виктория носила под сердцем малыша. Незадолго до родов супруг велел Тарасовой катиться на все четыре стороны.
От мужа-изменника звезда сериала "Глухарь" родила сына Данилу. Наследнику знаменитости уже 22 года. Артистка воспитала отпрыска одна и очень им гордится.
Недавно Михаил внезапно вышел на связь с Данилой. Спустя много лет мужчина захотел видеться с сыном.
Виктория Тарасова полагает, что ее экс-супруг вспомнил о ребенке не фоне большого горя. Два года назад мужчина пережил трагедию – умерла его дочь от другого брака.
Актриса в отношения уже взрослого отпрыска с папой не вмешивается. Сама Виктория с Михаилом не общается.
Неудачный брак не разуверил Тарасову в представителях сильной половины человечества. Между тем актриса считает, что мужчины сегодня слишком нерешительные, многим требуется "пендель".
Виктории не хотелось бы иметь рядом с собой человека, которого приходилось бы постоянно подгонять и мотивировать. Для этого, как считает звезда "Глухаря", у нее есть ребенок. Тарасова вырастила и выучила сына без какой-либо помощи. "Теперь найдет работу, и можно будет выдохнуть", - отметила знаменитость.
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