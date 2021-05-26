Многодетная Порошина: Страха, как прокормить и одеть, у меня никогда не было

Мария Порошина растит пятерых детей. По словам звезды отечественных теленовелл, она с ранних лет мечтала стать многодетной матерью. Малыши, как считает Порошина, отличные мотиваторы, они всегда держат в тонусе и не позволяют опустить руки.
"Страха, как прокормить, одеть, у меня никогда не было", – призналась знаменитость в свежем интервью. Трудностей Порошина не боится. Детство актрисы прошло в 47-метровой двушке. Помимо родителей Марии в этой квартире проживали еще дедушка с бабушкой, а также прабабушка. Семья артистки не имела особого достатка, но жила счастливо, на зависть многим.
Современные малыши, по мнению Порошиной, ничему не рады, так как растут в изобилии. Выбрать подарок ребенку сегодня – настоящая головная боль. Своих детей Мария не балует, держит в ежовых рукавицах. Артистка не хочет, чтобы ее наследники выросли эгоистичными и незнающими цену труду.
Отпрыски знаменитости работают по дому – убираются, моют посуду. Если Порошина поздно вернулась со съемок или работала в ночную смену, то утром ее дети собираются в школу сами. Старшие обязаны помогать младшим.
Артистка понимает, что в школе детей сильно нагружают. Между тем, артистка все равно дает им мелкие поручения, которые выполняются в обязательном порядке. Также отпрыскам Порошиной запрещено повышать голос друг на друга.
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