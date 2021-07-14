Отказывающаяся от лифчиков звезда "Секретных материалов": Меня не волнует, доходят ли мои груди до пупка

Актрисе Джиллиан Андерсон плевать на критику.

Звезда сериала "Секретные материалы" отказалась от бюстгальтеров. 52-летняя Джиллиан Андерсон считает этот предмет нижнего белья слишком неудобным. Актриса не может больше носить сковывающий грудную клетку лифчик.

Артистка понимает, что ее решение оставить бюст без какой-либо поддержки у некоторых не найдет понимания. Джиллиан плевать на критику.

"Меня не волнует, доходят ли мои груди до пупка", – сказала как отрезала звезда "Секретных материалов".

Между тем в Сети у Андерсон нашлись сторонники. После месяцев самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции многие американки отвыкли от ношения бюстгальтера. Возвращаться к лифчикам они не хотят. По словам одной из поклонниц, мысль о том, что Джиллиан Андерсон тоже отказалась от необязательного предмета женского гардероба помогает ей справиться с негативными замечаниями по этому поводу.

Напомним, за работу в сериале "Секретные материалы" Джиллиан Андерсон получила ряд престижных наград – "Эмми", "Золотой Глобус", и две премии Гильдии киноактеров США. В этом году актриса попала в список номинантов премии "Эмми" в категории "Лучшая женская роль второго плана". Американская академия телевидения положительно оценила работу актрисы в проекте "Корона", где она сыграла Маргарет Тэтчер.

Недавно Джиллиан Андерсон присоединилась к сериалу "Великая". Артистка появится во втором сезоне юмористической ленты. Знаменитость исполнит роль матери императрицы Екатерины II.