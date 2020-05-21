Темнокожий князь Ростов и тупой император: чем британский сериал "Великая" разозлил россиян

Мировая премьера ситкома о супруге российского императора Петра III состоялась 15 мая. Главную роль в сериале "Великая" исполнила популярная американская актриса Эль Фаннинг. Роль ее экранного мужа досталась Николасу Холту.
По сюжету наследница немецкого князя София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская выходит замуж за русского императора и принимает православие. Новое окружение забавляет и восхищает девушку, однако со временем она разочаровывается в избраннике и его подданных.
Лента сделана в жанре черной комедии, в ней высмеиваются спорные темы. Картина наполнена сарказмом и цинизмом. Надо ли говорить, что многие российские зрители от сериала "Великая" остались не в восторге.
Аудиторию удивил подбор артистов – "гипертрофированно толерантный". Например, роль князя Ростова досталась темнокожему Абрахаму Популу. По сюжету этот персонаж прибывает из Ростова-на-Конго. По мнению пользователей "Твиттер" аристократ, скорее всего, является представителем сексуальных меньшинств. Привлек внимание зрителей и актер индийского происхождения Саша Дхаван, сыгравший князя Григория Орлова.
Князь Ростов из нового американского сериала про Екатерину Великую (The Great): pic.twitter.com/ZXFSnDmG2U— Μuδ Ρоuccu (@Fake_MIDRF) May 19, 2020
К сценарию сериала "Великая" тоже есть вопросы. По мнению пользователей Сети, авторы сознательно допускают грубые исторические ошибки и весьма специфично описывают быт русских людей. Петр III и его подданные в теленовелле непроходимо тупы, грубы и жестоки. Некоторые зрители разглядели под маской черной комедии русофобскую пропаганду: в картине четко прослеживается контраст между цивилизованными европейцами и невежественными жителями России.
Однако у шоу много поклонников, в том числе и в нашей стране. Фанаты сериала призывают не относиться серьезно к тому, что показывают на экране, ведь проект сатирический. В начальных титрах кинематографисты предупреждают, что большинство описанных событий не имеет ничего общего с реальностью. Допускается вольная интерпретация фактов российской истории.
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