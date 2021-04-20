Сериал "Секретные материалы" выходил на экраны 25 лет – с 1993 по 2018 год. Всего свет увидело 218 эпизодов. В центре сюжета картины специальные агенты ФБР – Фокс Малдер и Дана Скалли.
Главные роли в сериале "Секретные материалы" исполняли актеры Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Герои знаменитостей на протяжении большей части ленты дружат, с развитием сюжета их отношения перерастают в романтические. Между тем реальные Дэвид и Джиллиан с трудом переносили общество друг друга.
Источником негатива и напряженности была Андерсон. Актриса не хотела быть на вторых ролях, однако продюсеры не позволяли ей стать полноправным партнером Духовны. Кроме того, Джиллиан получала вдвое меньше коллеги по цеху. Несправедливость не давала покоя артистке.
Дэвид Духовны, в свою очередь, обижался на партнершу, которая при каждой встрече обдавала его холодом. Он считал исполнительницу роли Даны Скалли отстраненной.
Судя по всему, звезды сериала "Секретные материалы" зарыли топор войны. Дэвид Духовны приехал в гости к Джиллиан Андерсон. Актриса показала коллеге по цеху любимую собаку Стеллу.
В личном "Инстаграм" Андерсон опубликовала селфи с Духовны. 52-летняя Джиллиан была без макияжа и прически. 60-летний Дэвид позировал с трехдневной щетиной. Поклонники остались от фото актеров в восторге.
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