Неслучайное нападение: звезду "Не родись красивой" Антипенко страшно избили в палатке

Звезда сериала "Не родись красивой" пришла в актерство не сразу. В 90-х Григорий Антипенко трудился менеджером и продавцом.
Однажды актер устроился торговать в палатку. В первую же рабочую смену, которая выпала в ночь, с Антипенко произошел кошмарный эпизод. Григория сильно избили. Травмы были серьезными, знаменитость могла лишиться жизни.
Звезда сериала "Не родись красивой" верит, что произошедшее с ней – далеко не случайность. Размышляя над произошедшим, Антипенко понял, что высшие силы подали ему знак. Кто-то сверху показал, что не хочет видеть Григория за прилавком. По словам актера, намек был очень внятным и заставлял задуматься.
С тех пор Григорий Антипенко не ввязывается в дела с коммерцией. Актер из "Не родись красивой" делает это не из страха, просто эта область не его.
Случай в палатке помог Антипенко посмотреть на свою жизнь под другим углом. Григорий подумал о творческой профессии. Сначала он мечтал сесть в режиссерское кресло, позже понял, то тяготеет к актерству. Звезда теленовеллы осознала, что может играть и удерживать внимание аудитории.
Как писали "Дни.ру", ранее экс-жена Григорий Антипенко, актриса Юлия Такшина, объяснила причину своего одиночества. Артистка надеется в будущем найти вторую половинку.
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