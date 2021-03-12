"Гриша мне был отвратителен": Такшина обнародовала подробности романа с Антипенко

В свежем интервью Такшина призналась, что изначально недолюбливала Антипенко. Артистке казалось, что в коллеге присутствует какая-то фальшь. Юлия думала, что Григорий неисправимый ловелас.
"Гриша мне был отвратителен", – вспомнила о первом впечатлении звезда сериала "Не родись красивой".
Такшина и Антипенко общались только в перерывах между дублями. Оба некурящие, они часто оставались один на один на площадке. Знаменитости узнавали друг друга постепенно. Антипенко открылся Такшиной с иной стороны. Юлия с удивлением обнаружила, что Григорий вдумчивый, добрый и глубокий. Когда у артиста заболел отец, Такшина многое сделала, чтобы помочь ему.
Звезды сериала "Не родись красивой" жили вместе семь лет, но до ЗАГСа так и не дошли. Юлия отказывалась оформлять отношения официально. Теперь актриса жалеет о своем упрямстве.
У Юлии и Григория два сына – Иван и Федор. По словам актрисы, дети уже привыкли к тому, что их папа живет отдельно.
Такшина не скрывает, что тяжело переживала разрыв с Антипенко. Время сгладило острые углы, артистка больше не обижается на отца своих детей. Григорий и Юлия сегодня общаются как родственники и видятся регулярно. Звезды сериала "Не родись красивой" в основном обсуждают сыновей и работу. Григорий часто дает профессиональные советы бывшей возлюбленной.
По словам Такшиной, Антипенко все свое внимание уделяет Театру имени Евгения Вахтангова. Григорий практически не снимается, так как не получает предложений, которые счел бы достойными.
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