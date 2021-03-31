"У меня нет шанса на личную жизнь": Юлия Такшина обнародовала причину своего одиночества

Актриса Юлия Такшина семь лет была гражданской женой Григория Антипенко. В этих отношениях знаменитость родила сыновей – Ивана и Федора. Артисты познакомились на съемках сериала "Не родись красивой". Это не было любовью с первого взгляда. Более того, Юлия сначала недолюбливала Григория. Она считала коллегу неискренним и неисправимым бабником.
Такшина и Антипенко так и не оформили отношения официально. Актриса отказывалась идти в ЗАГС, о чем теперь жалеет.
У 40-летней Юлии Такшиной нет отбоя от поклонников. Между тем завоевать сердце звезды сериала "Не родись красивой" пока никому не удается.
"У меня нет шанса на свою личную жизнь" – признается Такшина, рассказывая о плотном графике работы, в котором нет места для свиданий. Нынешняя жизнь артистку вполне устраивает. Она счастлива растить двух самых преданных своих поклонников – Ваню и Федю.
Впрочем, актриса в последнее время стала задумываться над темой замужества. Юлия уверена, что женщина по-настоящему раскрывается только тогда, когда есть мужское плечо рядом. Иногда даже сильная дама хочет почувствовать себя беззащитной. Звезда сериала "Не родись красивой" надеется, что в будущем она встретит вторую половинку, которая подарит ей ощущение стабильности и спокойствия.
Юлия Такшина призвала женщин, переживших болезненный разрыв или развод, не терять веры в лучшее. Возможно, неудача в личной жизни – это урок свыше, усвоив который, можно выстроить крепкие отношения на всю жизнь.
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