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Сериалы
"Какая фигурка!": 45-летняя звезда "Кадетства" Захарова поразила стройностью

"Какая фигурка!": 45-летняя звезда "Кадетства" Захарова поразила стройностью

45-летняя Елена Захарова продемонстрировала стройные ножки.
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Звезда сериала "Кадетство" оставила изнывающую от жары столицу и отправилась на выходные в Тверскую область. 45-летняя Елена Захарова остановилась в "Завидово" – в комфортабельном комплексе для отдыха.

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В личном микроблоге актриса опубликовала снимки с пляжа. По словам Захаровой, она загорала на берегу реки Шоша. Елена обожает солнце на закате, так как в это время "оно особенно нежное".

Подписчики отметили, что звезда "Кадетства" потрясающе выглядит. На фото знаменитость продемонстрировала подтянутый животик и стройные ножки.

Елена Захарова не раз говорила, что не верит в универсальные диеты. Для каждого, уверена звезда, должна быть своя система питания. Артистка придерживается несложных правил, чтобы сохранить формы. Елена питается раздельно, не употребляет картофель и пасту. Калорийные продукты знаменитость ест только утром, чтобы к концу дня все лишнее "сгорело". Не забывает Елена о физических нагрузках. "Стараюсь ходить в зал хотя бы два раза в неделю", – рассказывала Захарова в одном из интервью.

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Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57)

"Ну какая же вы красивая! Комбенезончик вам очень идет! Солнечная вы наша! Хорошего вам отдыха! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Какая у вас фигурка! Позавидуешь! 👍👍👍🔥🔥🔥", "Обворожительна!.. Прелестна!.. Чудо!..❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "Сама Солнышко.❤️❤️", "Прекрасно выглядите👏 всех благ вам❤️", "Ух ты, какая же красота 🔥🔥🔥🔥🔥очаровавает завораживает 🌹🌹🌹🌹🌹🌹", – рассуждают пользователи Сети.

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Елена Захарова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 июля 2021, 12:18 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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