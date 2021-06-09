"Не каждый выдержит": крик души измотанного Бурака Озчивита на фоне финала "Основания: "Осман"

Съемки измотали актера Бурака Озчивита. По словам 36-летнего актера турецкого кино, работа в сериале "Основание: Осман" – самая сложная в его творческой биографии.
Озчивит признался, что описать чувства, которые он испытывает на площадке, ему сложно. "Дождь, грязь и жизнь в палатках", – так охарактеризовал обстановку Бурак в свежем интервью.
Режиссер многосерийной картины добивается максимальной реалистичности. Приходится делать множество дублей. В "Основании: "Осман", как заметил Озчивит, каждый кадр и каждая реплика – большая ответственность. Создатели ленты лезут из кожи вон, чтобы передать атмосферу исторического периода.
Многие, подчеркнул Бурак, обесценивают актерский труд. Принято считать, что съемки теленовеллы не требуют каких-либо значительных усилий. Всех, кто думает так, Озчивит хотел бы привезти на площадку ленты об Османе. Дескать, на месте они убедятся в поспешности своих суждений.
"Не каждый выдержит такой темп и такие сложности во время работы", – отметил Бурак Озчивит.
Добавим, второй сезон сериала "Основание: Осман" подошел к финалу. Лента завершится на 64 серии. После небольшого отпуска турецкие киношники приступят к работе над третьей частью проекта. Сериал с Бураком Озчивитом в главной роли имеет стабильно высокие рейтинги. Лента о об основателе Османской империи нравится зрителям всех возрастных категорий.
Бурак Озчивит, как сообщает издание Gecce, остался доволен вторым сезоном "Основания: Осман". Артист считает, что вторая часть теленовеллы оказалась более успешной. Бурак выразил надежду, что продолжение получится не хуже.
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