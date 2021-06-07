"Главное, чтобы не стал похож на Гарика": Кристина Асмус заявила о новом романе

Актриса Кристина Асмус все лето будет занята на съемках фильма "Хочу замуж". Партнером знаменитости в этой ленте является красавец из Сербии Милош Бикович.
В личном микроблоге Кристина опубликовала фото с площадки. В кадре Асмус и Бикович, удобно расположившись на газоне, держат хлопушку-нумератор.
"У нас роман с Милошем Биковичем... 😱", – подписала снимок артистка.
Ниже знаменитость пояснила, что это заявление сделано специально для СМИ. Кристина дала понять, что очень устала от сплетен вокруг собственной личной жизни. После развода с шоуменом Гариком Харламовым артистке постоянно приписывают новые романы с коллегами по цеху. Скорее всего, слова Асмус об отношениях с Биковичем всего лишь провокация.
Впрочем, подписчики считают, что россиянка и серб могли бы составить красивый союз. Дескать, Бикович влюбленно смотрит на Асмус. "Главное, чтобы Милош не стал похож на Гарика😂", – шутят теперь пользователи Сети.
Как писали "Дни.ру", ходят слухи, что звезда сериала "Магомаев" и фильма "Холоп" Милош Бикович встречается с чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной. Не так давно актер впервые вышел с избранницей в свет. Официально молодые люди парой себя не объявляли.
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