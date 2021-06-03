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Сериалы
Яковлева откровенно о втором ребенке: Отказалась

Яковлева откровенно о втором ребенке: Отказалась

Актриса Елена Яковлева не хотела второго малыша.
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Звезда сериалов "Склифосовский" и "Каменская" Елена Яковлева много лет счастлива в браке с актером Валерием Шальных. У пары есть взрослый сын Денис. Актриса призналась, что родительство оказалось для нее тяжелой ношей, поэтому о втором ребенке она никогда не думала.

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Елена Алексеевна Яковлева актриса

Елена и Валерий очень ответственно подходили к воспитанию единственного отпрыска. Актеры помогали сыну с уроками все 11 классов.

Яковлева отметила, что современным молодым мамам и папам очень повезло. Сегодня существует множество средств, облегчающих уход за малышом: радионяни, камеры, стерилизаторы бутылочек, есть возможность нанять помощницу и многое другое. За изобретение подгузников, считает знаменитость, надо было присудить Нобелевскую премию. "Рожай не хочу, хоть второго, хоть десятого", – рассудила звезда "Каменской".

Елена Яковлева с ужасом вспоминает, как она и супруг перестирывали горы пеленок, марлечек, а затем проглаживали все это раскаленным утюгом. Знаменитость тяготилась бытом. О том, что отказалась рожать второго ребенка, Яковлева ничуть не жалеет.

Осенью единственному сыну актрисы, Денису Шальных, исполнится 29 лет. Яковлева отметила, что у ее чада несколько профессий. Сейчас отпрыск знаменитости работает тренером по фитнесу. Денис, как заметила Елена, вырос очень добрым – помогает бездомным животным.

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Автор: 3 июня 2021, 11:46 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
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