"Поимка, суд и допросы": обнародованы детали дальнейшей судьбы Нагиева

Сериал "Чикатило" стал одной из самых рейтинговых лент этого года. Теперь появилась информация о новом сезоне.

На днях в столице возобновились съемки. Дмитрий Нагиев исполняет главную роль, за что нередко подвергается критике. Многие зрители посчитали, что он совсем не похож на маньяка, а потому вся история выглядит не такой трагической, какой должна быть. Однако режиссер проекта Сарик Андреасян своей работой крайне доволен.

Перый сезон, как это обычно и бывает, завершился достаточно интригующе. Маньяк, вроде бы, оказался раскрыт, а в квартиру к Чикатило направилась одна из героинь. Однако итоги встречи создатели так и оставили загадкой для зрителя. Новый сезон продолжит историю страшной личности.

Сообщается, что в актерском составе стало на одну знаменитость больше. Звезда сериалов "Чики" и "Метод" Виталий Кищенко присоединился к коллегам. Сарик Андреасян пообещал, что новый сезон будет еще более увлекательным и напряженным. Он подчеркнул, что сценарий был рассчитан на два сезона. Теперь авторы сконцентрировались на "поимке, суде и допросах".

Первый сезон драмы стал крайне успешным. Однако отзывы о проекте оказались достаточно противоречивыми. Многих не устроил Дмитрий Нагиев в новом ужасающем амплуа, других же не впечатлил сценарий. В Сети активно обсуждали, что сюжетные повороты могли бы быть гораздо "сильнее".