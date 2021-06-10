Чья дочь? Актеру сериала "Склифосовский" вручили результаты ДНК-теста

Актер сериала "Склифосовский" Константин Исаев узнал результаты ДНК-теста.

Звезда отечественных сериалов Константин Исаев уверен, что ребенок, которого родила его сожительница Анастасия Ершова, не от него. Артист потребовал от гражданской жены согласия на генетическую экспертизу.

Константин и Анастасия познакомились в 2018 году в ночном клубе. Артисту приглянулась эффектная девушка и он начал ухаживать за ней. Вскоре Ершова сообщила Исаеву о беременности.

Когда Анастасия родила дочь, Константин отказался давать малышке свою фамилию. Исаев прямо заявил Ершовой, что не собирается жениться, так как брак может негативно сказаться на его карьере. Новорожденную и ее маму звезда кино и сериалов поселила у своих родителей.

Анастасия занималась воспитанием малышки и лелеяла надежду создать семью с Константином. Женщину поддерживали родственники актера. Не так давно Ершова узнала, что Исаев наконец задумался о свадьбе, правда, в супруги он выбрал другую женщину.

Анастасия Ершова выяснила, что 46-летний Константин Исаев сделал предложение некой Светлане Третьяк. С ней актер знаком много лет.

Родители артиста, которые душой прикипели к Анастасии и ее ребенку, выступили против этого брака. Возмущенным отцу и матери Константин сообщил, что внучка, которую они воспитывает, не имеет кровной связи с ними. По словам Исаева, Ершова родила от другого человека, а он просто поддержал ее в трудный момент.

В студии программы "На самом деле" Первого канала обнародовали результаты ДНК-теста, которые расставили все точки над i в этой запутанной истории. Константин говорил правду – девочка не является его ребенком. Анастасия выводам экспертизы не поверила и потребовала проведения еще одного анализа. Родители Исаева, в свою очередь, от внучки отказываться не стали, они продолжат активно участвовать в ее судьбе.