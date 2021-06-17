"Вдруг все это рухнуло": состояние Максима Аверина напугало близких

Окружение очень переживало за Максима Аверина.

Максим Авенин признался, что возлагал большие надежды на прошлый, 2020 год. У артиста были запланированы гастроли за рубежом – в Израиле и США. Кроме того, звезда сериала "Склифосовский" собиралась отметить стазу две важные даты – 45-летие и выход пятисотого моноспектакля. К сожалению, все планы Максима пошли коту под хвост из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Вдруг все это рухнуло. Но я не сломался", – отметил актер.

По словам Аверина, друзья очень переживали за его психологическое состояние. Близкие всерьез опасались, что на самоизоляции Максим сойдет с ума. Между тем весь карантин актер "Склифосовского" крутился как белка в колесе. Дело в том, что у знаменитости в этот период от проблем с сердцем умер брат. Артисту приходилось решать возникшие в связи с этим проблемы.

После похорон Максим нашел себе много важных дел и окунулся в них с головой. Аверин разобрал библиотеку, вел трансляции в соцсетях, записывал ролики для "Ютуб".

Звезда сериала "Склифосовский" отметила, что ситуация с пандемией на многое открыла глаза. Артист осознал, что часто отвлекается на неважные вещи, на суету. Максим Авенин понял, что жизнь не такая длинная, как может показаться. Люди живут так, как будто впереди вечность, а это далеко не так, отметил артсит.