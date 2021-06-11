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Сериалы
Принимавший роды на парковке друг Меган Маркл: Спускаю с нее штаны, а голова ребенка прямо там

Принимавший роды на парковке друг Меган Маркл: Спускаю с нее штаны, а голова ребенка прямо там

Популярный актер и друг Меган Маркл Патрик Джей Адамс стал папой во второй раз.
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Звезда сериала "Милые обманщицы" Тройэн Беллисарио и актер Патрик Джей Адамс, который снимался с Меган Маркл в "Форс-мажорах", сыграли свадьбу в конце 2016 года. Перед тем как узаконить отношения Тройэн и Патрик были парой семь лет. В 2018-м у четы родился первенец – дочь Аврора. В минувшем мае знаменитости стали мамой и папой во второй раз – на свет появилась девочка Эллиот Ровена.

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 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

В свежем интервью Патрик Джей Адамс рассказал, что второй его ребенок родился в машине, на больничной парковке. Тройэн Беллисарио не успели вовремя доставить к докторам.

Как вспомнил актер сериала "Форс-мажоры", его супруга не спешила в госпиталь, так как ее первые роды длились более 26 часов. Тройэн была уверена, что у нее достаточно времени. По дороге в медицинское учреждение актриса поняла, что ошибалась – схватки становились все интенсивнее.

По словам Адамса, его супруга не помнила себя от боли. Получая парковочный талон, Патрик услышал дикий вопль избранницы. "Я поворачиваю голову, Тройэн полностью стоит на четвереньках, и происходит ядерный взрыв", – вспомнил актер.

Оставив супругу в салоне авто, знаменитость побежала за помощью. Адамс нашел охранника больницы, потребовал позвать медиков и привезти каталку.

Пока врачи спускались, Беллисарио заставила Адамса стянуть с нее брюки. "Ее ягодицы на уровне моей головы, поэтому я просто спускаю с нее штаны, и голова ребенка оказывается прямо там", – поделилась знаменитость.

Патрику пришлось помогать супруге родить. Актер убедился, что пуповина не обматывает шею малыша и приказал жене тужиться еще. Когда ребенок вышел, Адамс перевернул его вверх ножками, чтобы тот не захлебнулся жидкостью. Младенец заплакал и знаменитости поняли, что самое сложное позади.

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Фото: Michaela Begsteiger / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2021, 15:18 Источник: usmagazine.com ✓ Надежный источник
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