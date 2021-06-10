Ответившая на вопрос о беременности Анна Кошмал раскрыла судьбу финального сезона "Сватов"

Актриса Анна Кошмал раскрыла судьбу сериала "Сваты"

Финальный сезон сериала "Сваты" снимается на протяжении четырех лет. В минувшем году доснять проект помешала пандемия коронавирусной инфекции. Площадку ситкома пришлось заморозить на неопределенный срок.

Звезда "Сватов" Анна Кошмал, общаясь с поклонниками в личном микроблоге, сообщила, что будущее сериала определено. В этом, 2021 году, ленту доснимут.

Отметим, киношники, скорее всего, будут работать в Белоруссии, где начинали снимать в феврале минувшего года. Дом героев ленты, семьи Будько, располагается деревне Дуличи, что неподалеку от Минска. По слухам, уже готово больше половины седьмого сезона сериала "Сваты", который станет заключительным.

Также Анна Кошмал ответила на личный вопрос от фанатов сериала. Подписчики интересовались, что она почувствовала, узнав о беременности. Артистка честно призналась, что ребенка она и ее муж планировали, поэтому очень обрадовались.

Напомним, 28 июня 2018 года Анна Кошмал родила сына. Мальчика звезда и ее супруг назвали Михаилом. По словам актрисы, за время беременности она набрала 18 килограммов. Вернуться в форму звезде сериала "Сваты" помог веганский рацион.

Также знаменитость практикует йогу. "Занимаюсь по выходным в студии. А в рабочие дни занимаюсь по 15-30 минут с утра дома", – поделилась звезда "Сватов".