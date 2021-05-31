Оставившая детей от Лимонова Волкова гонит прочь чувство вины

Актриса Екатерина Волкова решила посвятить время себе любимой.

Звезда отечественных сериалов Екатерина Волкова некоторое время назад отправилась в санаторий. Знаменитость улетела поправлять здоровье в Сочи.

В лечебно-профилактическом учреждении актриса прошла обследование, по результатам которого ей назначили процедуры. Волковой ставят капельницы, делают гидромассаж, вытягивают позвоночник. По словам Екатерины, ее организму необходима была перезагрузка.

"Давно я столько не спала. Иногда просто необходимо остановиться, а когда еще и есть возможность поправить свое здоровье, хоть недельку посвятить себе — это просто наслаждение", – поведала звезда отечественных теленовелл в личном "Инстаграм".

Между тем артистка сообщила, что терзается чувством вины, ведь оставила детей в Москве. Волкова старается гнать от себя тягостные мысли.

С погодой знаменитости не очень повезло – пасмурно и слишком прохладно для купания в море. Впрочем, Екатерина Волкова не унывает.

Напомним, у артистки трое детей. В первом браке у знаменитости родилась дочь Валерия. Наследница звезды уже взрослая – окончила вуз в Марбурге, получив профессии психолога и социолога.

От третьего мужа, известного писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова в 2006 году Екатерина Волкова родила Богдана, а в 2008-м Александру. Сын актрисы и писателя ходит в школу с углубленным изучением английского языка. Дочь Лимонова и Волковой учится на отделении искусств.