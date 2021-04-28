С Лимоновым тягаться не будет: известный комик раскрыл подробности романа с Волковой

Отношения Екатерины и Карена какое-то время были лишь рабочими. Комик снимал Екатерину Волкову в клипе певицы Аниты Цой. Постепенно у знаменитостей проснулись чувства друг к другу. Арутюнов считает актрису близким другом, и говорит, что с Волковой всегда интересно.
Оформлять отношения официально влюбленные не собираются. Знаменитости пока даже не планируют съезжаться. Екатерина Волкова воспитывает сына и дочь от писателя Александра Лимонова. Вероятно, артистка не хочет травмировать детей появлением чужого мужчины в доме.
Арутюнов понимает, что не может тягаться с Лимоновым. Затмить бывшего избранника Екатерины Карен даже не будет пытаться.
Комик уважительно относится к Волковой и оберегает от неприятностей. Однажды аккаунт звезды отечественных теленовелл в "Инстаграм" оказался в руках злоумышленников. Волкова из-за этого сильно огорчилась. Карен Арутюнов приложил массу усилий, чтобы вернуть страницу любимой.
Напомним, бывший муж Екатерины Волковой скончался в 2020 году. Актриса развелась с Александром Лимоновым в 2010-м, однако из жизни его не вычеркнула. Ранее Волкова признавалась, что в какой-то степени сама виновата в крахе этого брака. Она давила на супруга и "превратилась в какую-то тварь".
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