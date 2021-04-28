"Это все наглая, мерзкая ложь": Волкова взорвалась после публикации интимных признаний о ней

"Удивляюсь цинизму и мерзости некоторых журналистов и изданий", – возмущается актриса. Как оказалось, в "Экспресс газете" вышло интервью комика Карена Арутюнова. "Карен Арутюнов: в сексе с Катей Волковой я с Лимоновым соревноваться не буду", – звучит заголовок с якобы с прямой речью.
Увидев статью с интимными признаниями, Волкова пришла в ужас. Она сразу набрала Арутюнову и потребовала объяснений. Карен, как заметила Екатерина, был удивлен не меньше. Комик уверил подругу, что ничего подробного не говорил.
Звезда теленовелл не знает, как относиться к произошедшему. Екатерина не хочет тратить время на суды, хотя могла бы заявить о клевете.
"Еще и покойного мужа приплели, выдающегося писателя современности Эдуарда Лимонова. Короче, это все наглая, мерзкая ложь. С Кареном мы сотрудничаем, дружим, он очень хороший парень, талантливый режиссер, комик, продюсер", – взорвалась Волкова в личном "Инстаграм".
Отметим, из интервью Карена Арутюнова следовало, что он состоит с Екатериной Волковой в романтических отношениях. Если верить изданию, влюбленные пока не планируют идти в ЗАГС или жить вместе. В материале отмечается, что Карен на девять лет младше Екатерины.
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