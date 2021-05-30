Шпильки и темный парик: роковую соблазнительницу Арзамасову запечатлели в гостинице

Звезда сериала "Папины дочки" предстала в неожиданном образе. В рамках свежей фотосессии 26-летняя Лиза Арзамасова превратилась в роковую соблазнительницу.
Съемка проходила в номере фешенебельной гостиницы. Арзамасова позировала на краю кровати, демонстрируя стройные ножки в туфлях на шпильке. Темный короткий парик добавлял в облик звезды ситкома нотку пикантности.
Получившиеся снимки Арзамасова опубликовала в личном микроблоге. Артистка поинтересовалась, какие кадры смотрятся лучше – цветные или черно-белые. Надо ли говорить, что пост "папиной дочки" вызвал ажиотаж у поклонников. Публикация получила сотни восторженных отзывов.
"Вы в таком образе очень похожи на прекрасную француженку из 60-80 годов прошлого столетия 👍🌷🌷🌷🌷🌷 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лиза я Вас даже не узнала !!!! Вам идет новый образ !!!!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Блин, не сразу узнала🔥🔥🔥🔥Лиза, Вам идет этот образ!!!! Просто супер👏👏👏", – осыпали комплиментами звезду поклонники.
Как писали "Дни.ру", Лиза Арзамасова скоро подарит малыша супругу фигуристу Илье Авербуху. Несколько недель назад актриса рассекретила беременность. Недавно Лиза призналась, что в ее организме происходят удивительные перемены. Например, знаменитость с каждым днем ощущает все больше радости. Из-за гормонов настроение звезды сериала "Папины дочки" всегда приподнятое.
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