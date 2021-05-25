"Остатки мозга": беременная Арзамасова заговорила о тяжелом состоянии

Недавно актриса рассказала о том, что она беременна. Некоторые отмечают, что она сильно изменилась после признания.

Елизавета Арзамасова опубликовала фото в шляпе с широкими полями. На кадре она сидит в пышном платье. Стилисты решили сделать актрисе привычный нюдовый макияж, а волосы собирать не стали, закрутив мелкие локоны. Звезда рассказала о своем непростом состоянии.

Артистка призналась, что каждый день она чувствует, как в ее организме становится все больше радости. У нее создается ощущение, что все люди невероятно красивые и добрые, а вокруг все прекрасно. Она смеется над каждой шуткой и умиляется всему, что происходит вокруг. Елизавета иронизирует над собой и утверждает, что "остатки мозга" все еще анализируют ситуацию, а потому готовятся к худшему.

Звезда понимает, что подобное состояние вскоре может привести ее к упадку, так как виной всему гормоны. Елизавета Арзамасова вспомнила, что нечто подобное испытывала в подростковом возрасте. Когда все переживали и уходили в себя, ее просто "распирало от радости". Из всего этого актриса сделала вывод, что родители в детстве просто дали ей очень много любви, а потому позитивный заряд внутри нее просто не заканчивается.

Поклонники, в очередной раз, восхитились мыслями актрисы и ее красотой. "Лиза, Вы такая чудесная! Будьте счастливы", "Какой Вы светлый человек! Восхищаюсь", "Солнышко, пусть это длится постоянно", "Самое прекрасное состояние, которое только может быть", "Красавица! Вы всего достойны", "Как же хороша", – писали они.

