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Шоу-бизнес
"Остатки мозга": беременная Арзамасова заговорила о тяжелом состоянии

"Остатки мозга": беременная Арзамасова заговорила о тяжелом состоянии

Недавно актриса рассказала о том, что она беременна. Некоторые отмечают, что она сильно изменилась после признания.
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Елизавета Арзамасова опубликовала фото в шляпе с широкими полями. На кадре она сидит в пышном платье. Стилисты решили сделать актрисе привычный нюдовый макияж, а волосы собирать не стали, закрутив мелкие локоны. Звезда рассказала о своем непростом состоянии.

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Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

Артистка призналась, что каждый день она чувствует, как в ее организме становится все больше радости. У нее создается ощущение, что все люди невероятно красивые и добрые, а вокруг все прекрасно. Она смеется над каждой шуткой и умиляется всему, что происходит вокруг. Елизавета иронизирует над собой и утверждает, что "остатки мозга" все еще анализируют ситуацию, а потому готовятся к худшему.

Звезда понимает, что подобное состояние вскоре может привести ее к упадку, так как виной всему гормоны. Елизавета Арзамасова вспомнила, что нечто подобное испытывала в подростковом возрасте. Когда все переживали и уходили в себя, ее просто "распирало от радости". Из всего этого актриса сделала вывод, что родители в детстве просто дали ей очень много любви, а потому позитивный заряд внутри нее просто не заканчивается.

Поклонники, в очередной раз, восхитились мыслями актрисы и ее красотой. "Лиза, Вы такая чудесная! Будьте счастливы", "Какой Вы светлый человек! Восхищаюсь", "Солнышко, пусть это длится постоянно", "Самое прекрасное состояние, которое только может быть", "Красавица! Вы всего достойны", "Как же хороша", – писали они.

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Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 13:54 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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