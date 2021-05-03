Превратившаяся в бабушку Догилева отказалась пугать зрителей голым задом

Татьяна Догилева получила престижную премию "Ника" за роль второго плана в картине "Доктор Лиза". Забрав заветную статуэтку, артистка поведала, что наградами не избалована. Она никогда не гналась за вознаграждениями и различного рода поощрениями.
Все самые лучшие роли, как считает Догилева, она уже сыграла. Эти работы никак не были отмечены, призов за них она не получала. "Но я все равно ими горжусь", – отметила Татьяна.
64-летняя знаменитость сообщила, что рада любой актерской работе. В современных кинематографических реалиях Догилева ощущает себя комфортно. У Татьяны есть возможность капризничать, выбирая проекты. Знаменитость снимается только там, где ей хочется.
По словам актрисы, не так давно ей поступило предложение сыграть в комедии. По сценарию героиня Догилевой должна была снять нижнее белье перед камерой. Татьяна работать обнаженной не согласилась. Артистка не хотела бы пугать зрителей видом собственного голого зада. Впрочем, актриса не скрывает, что в молодости решалась на пикантные съемки.
Напомним, в Сети в последнее время обсуждают внешний вид Татьяны Догилевой. Артистка, по мнению поклонников, располнела и стала похожа на бабушку.
Сама Татьяна Догилева сообщила, что за молодостью больше не гонится. Актриса принимает изменения, которые с ней произошли с возрастом. Худеть знаменитость не собирается.
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