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Культура
Отказавшийся от дублера Абдулов пошел на риск на съемках "Обыкновенного чуда"

Отказавшийся от дублера Абдулов пошел на риск на съемках "Обыкновенного чуда"

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
В 1976 году руководство "Мосфильма" предложило режиссеру Марку Захарову снять экранизацию произведения Евгения Шварца "Обыкновенное чудо". Кинематографист решил превратить сказку в музыкальную картину.
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Марк Анатольевич сам написал сценарий ленты. В воспоминаниях Захаров признавался, что во время работы слушал кассету Джо Дассена на повторе. Французский певец дарил режиссеру вдохновение.

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Музыку для фильма "Обыкновенное чудо" создал Геннадий Гладков. Марк Захаров принимал активное участие в написании композиций для ленты. Режиссер приходил домой к Гладкову. Вместе они что-то правили и импровизировали. В какой-то момент настойчивость кинематографиста начала раздражать Геннадия Игоревича. Композитор всячески избегал встреч с Захаровым и даже притворялся больным.

Также Марк Захаров сотрудничал с поэтом Юлием Кимом. В те годы драматург был активным участником диссидентского движения. Ким находился в опале, поэтому в титрах он указан как "Ю. Михайлов".

Итогом работы Захарова, Кима и Гладкова стали шесть песен, пять из которых вошли в финальный монтаж фильма. "Песня охотника" в исполнении актера Михаила Боярского попала только на пластинку, выпущенную после премьеры ленты. Единственным поющим актером в картине оказался Андрей Миронов. Специально для "Обыкновенного чуда" он исполнил три композиции – "Куплеты администратора", "Баллада Администратора", "Прощальная песня". За других артистов пели Леонид Серебренников и Лариса Долина.

Роль волшебника Марк Захаров отдал Олегу Янковскому. В самом начале съемок артист попал в больницу с сердечным приступом. Олег Иванович планировал отказаться от работы в фильме, но режиссеру удалось его переубедить. Захаров приехал в стационар, в котором находился артист, и обещал заморозить съемки "Обыкновенного чуда" до выписки последнего.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com

На роль Медведя кинематографист приглашал Юрия Шлыкова, Евгения Меньшова, Игоря Костолевского, но у всех претендентов на тот момент были более выгодные предложения. В итоге Марк Захаров остановился на молодом Александре Абдулове, кандидатуру которого, к слову, пришлось отстаивать перед художественным советом киностудии.

В фильме "Обыкновенное чудо" Абдулов сам выполнил большинство трюков. От помощи каскадеров актер категорически отказывался. Во время съемок сцены, где герой Александра на полном скаку въезжает под арку, цепляется за выступ и подтягивается на руках, произошла неприятность. В ответственный момент артист не вытащил ногу из стремени, упал, а лошадь протащила его несколько метров. К счастью Александр отделался лишь испугом и уже во втором дубле без проблем выполнил трюк.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com

В фильме "Обыкновенное чудо" Евгений Леонов предстал в непривычном для зрителя амплуа – в роли тирана-короля. Евгений Павлович видел своего персонажа не таким, каким его задумал режиссер. "Знаешь, Маркуша, я сделаю так, как ты просишь, а потом снимем один дубль, как вижу его я", – говорил Леонов Захарову. Уже на монтаже стало ясно, что эпизоды, придуманные артистом, лучше вписываются в канву картины.

Принцессу в фильме "Обыкновенное чудо" сыграла Евгения Симонова. Однажды на съемках в карьере актрису по пояс засосало в песок. Девушку пытался спасти партнер – Александр Абдулов, но тоже увяз. Актеров вытащили пожарные, которые дежурили на площадке.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

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Автор: 10 марта 2021, 01:58
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