Звезда "Гардемаринов" не простилась со сгорающей от рака матерью

Будущая знаменитость появилась на свет в Ленинграде. Отец знаменитости был строителем. Родитель Ольги был творческим человеком, который волею судеб вынужден заниматься нелюбимым делом. Мужчина чувствовал себя несчастным, поэтому выпивал. Обстановка в семье Машной была нездоровой.
Воспитанием звезды картины "Гардемарины, вперед!" занималась только мать. По словам Ольги, она никогда не чувствовала связи с родительницей. Дома Машную часто жестоко наказывали.
Дебют артистки в кино состоялся в сериале "Первые радости". Ольге на тот момент было всего 12 лет. После съемок в теленовелле юная актриса переехала к помощнику режиссера Эмилии Бельской. Родители не препятствовали решению девочки.
Как призналась звезда сериала "Гардемарины, вперед!", она не смогла проститься с мамой перед ее кончиной. Родительница знаменитости сгорела из-за рака. Незадолго до смерти женщина хотела поговорить с дочерью. Ольга узнала о просьбе близкого человека слишком поздно. Когда Машная приехала в отчий дом, ее родительница уже умерла. Артистка жалеет, что так вышло.
По словам Ольги Машной, мама успела увидеть картину с ее участием "Милый, дорогой, любимый, единственный…". Ленту снимала Динара Асанова.
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