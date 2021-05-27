Гениталии с пластырем все испортили: актеру Власенко пришлось переснять интимную сцену на собственной кухне

Денис Власенко появился с студии шоу Первого канала "Вечерний Ургант". В студии молодой артист поведал о необычном опыте, который он получил благодаря сериалу Happy End.
Как рассказал Власенко, когда картина находилась на стадии сборки, создатели заметили небольшой ляп. В постельной сцене в кадр попали залепленные пластырем гениталии Дениса. Исправить эту оплошность на монтаже не получалось. Тогда режиссер обратился к самому Власенко. Актера попросили переснять несколько кадров дома.
Денису Власенко и его возлюбленной в срочном порядке пришлось искать у себя в квартире подходящий фон. Разместившись на полу кухни, между стиральной машиной и обеденным столом, актер и его избранница начали изображать секс, снимая себя на камеру мобильного. Паре удалось сделать несколько дублей. В кадр, как заметил Денис, вошли только тела – его и партнерши.
Ведущему Ивану Урганту эксперимент звезды сериала Happy End пришелся по душе. Шоумен предположил, что домашние съемки не составили труда Власенко и его зазнобе. Ургант сообщил, что девушка артиста ведет секс-блог.
Напомним, премьера сериала Happy End состоялась 1 апреля. Лента рассказывает о молодых людях Лере и Владе, которые в поискал легкого заработка идут в мир Webcam.
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