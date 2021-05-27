Дарья Мороз о знаменитом отце: Он устроил нам настоящий жесткач

10 июня на видеосервисе START свет увидит заключительный сезон сериала "Содержанки". Третью часть эротической драмы снимал режиссер Юрий Мороз – отец исполнительницы одной из главных ролей Дарьи Мороз.
В студии шоу Первого канала "Вечерний Ургант" Дарья Мороз рассказала о том, как ей работалось в финале "Содержанок". 37-летняя звезда призналась, что совсем не испытывала смущения, играя в постельных сценах под пристальным взглядом папы. Юрий Мороз относился к актерам со всей строгостью. Во время съемок откровенных эпизодов 64-летний Юрий Павлович отдавал приказы артистам, куда лечь, как повернуться, времени на стыд не оставалось.
Дарья Мороз была на площадке "Содержанок" не только как актриса, но и как продюсер. Артистка не ожидала, что отец устроит ей и ее коллегам сложности уже на стадии подготовки к съемкам.
"Он устроил нам настоящий жесткач", – призналась Дарья.
Мороз был требователен к продюсерам, стремился к идеалу во всем. Режиссер боролся за каждое слово, заставил несколько раз переписать сценарий. Кинематографист добивался порядка и четкости, чтобы ничто не мешало съемочному процессу, не омрачало его.
Впрочем, работать перед камерами, когда в режиссерском кресле сидит отец, Дарье Мороз понравилось. Артистка доверилась папе, расслабилась и насладилась актерством.
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