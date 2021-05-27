Узнавший о раке 4-й стадии Стержаков хотел наложить на себя руки: состояние актера сегодня

В 2015 году звезда сериалов "Маргоша" и "Молодежка" во время спектакля почувствовала себя плохо. Владимира Стержакова госпитализировали прямо из театра. После обследования артисту поставили неутешительный диагноз – рак брюшной полости четвертой стадии.
С онкологическим недугом Владимир боролся шесть лет. О заболевании Стержакова знали единицы – родители, жена, сыновья и коллега по цеху Марат Башаров. Узнав об опухоли, звезда отечественных теленовелл опустила руки. Артист был готов попрощаться с жизнью, покончить с собой. Он не хотел быть обузой детям и жене. "Лежал в палате один и просто плакал..." – поведал Владимир Стержаков в свежем интервью.
От тягостных мыслей артиста спас лечащий врач. Доктору удалось убедить Владимира в благоприятном исходе лечения. Также морально знаменитость поддержало письмо одного из сыновей.
Сегодня болезнь Стержакова находится в стадии ремиссии. Артист считает, что поддержка жены и детей сыграла большую роль в его выздоровлении. Также знаменитость благодарит гениальных врачей, которые сделали все возможное, чтобы рак отступил.
Владимир Стержаков призывает всех, кто с толкнулся с онкологическим недугом, в момент отчаяния слушать только докторов. Обращаться к экстрасенсам-шарлатанам и псевдоцелителям категорически нельзя, считает артист. Звезда сериала "Молодежка" верила врачам и теперь здорова.
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