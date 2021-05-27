Звезда сериалов Владимир Стержаков и его супруга потеряли первенца

Звезда сериалов "Паромщица", "Бывшие", "Молодежка", "Маргоша" и других Владимир Стержаков женился в середине 90-х. Артист и его избранница Алла очень хотели ребенка. После шести лет тщетных попыток стать родителями супруги задумались об усыновлении.
Алла все же забеременела. В свежем интервью Владимир Стержаков рассказал, что его супруга носила под сердцем девочку. Артист хотел дать наследнице имя Евгения. К сожалению, этой крохе не суждено было появиться на свет. "Мы потеряли еще неродившегося ребенка", – поведала звезда сериалов. Владимир и Алла были убиты горем.
Стержаков считает свою супругу человеком огромной силы и железной воли. Артист даже представить не может, что творилось в душе его избранницы после той трагедии.
Владимир и Алла вместе уже 25 лет. В 1999 году у пары появился сын Денис. Наследник звезды отечественных сериалов учится на продюсера в Школе-студии МХАТ. Второй ребенок у артиста, появился в 2003 году. Этого мальчика назвали Алексеем.
В октябре 2020 года Владимиру Стержакову пришлось выставить на продажу дачу. Из-за пандемии актер остался без работы и постоянного дохода. Пенсии актера в 17 тысяч рублей не хватало, чтобы содержать семью.
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