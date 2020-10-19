"Мне надо думать о семье": известный актер продает имущество

По словам артиста, из-за пандемии коронавируса у него не состоялся гастрольный тур по Европе и России, отменены многочисленные спектакли. Другие запланированные проекты и съемки теперь также под большим вопросом. Владимир Стержаков остался без дохода.
На днях знаменитость выставила дачу на продажу. Участок артиста находится в деревне Матвейково недалеко от Истринского водохранилища. На плодородной земле стоит двухэтажный дом из дерева площадью 110 квадратных метров.
Владимиру Стержакову больно расставаться с дачей. С ней у звезды связаны теплые воспоминания.
"Здесь у нас раздолье – водохранилище, дачный пруд с хорошей проточной водой. Лес, грибы, родники бьют", – поведал артист.
Сейчас Стержаков живет только на пенсию. Артист, как ветеран труда, получает 17 тысяч рублей. Денег катастрофически не хватает. У звезды сериала "Маргоша" сыновья на иждивении. Старший сын Владимира – студент вуза, учебу в университете необходимо оплачивать. Младший наследник артиста оканчивает школу. Юноше также надо поступать в высшее учебное заведение.
На вырученные от продажи средства Владимир Стержаков планирует жить какое-то время. Артист предлагает чиновникам, которые назначают такие мизерные пенсии, самим жить на эти деньги.
"Мне надо думать о семье", – подчеркнул Владимир Стержаков.
Популярные темы форума
Двадцатник
Справедливость есть ?
Мой ник
Лидия Федосеева-Шукшина отсудила свою квартиру. Что будет дальше?
Короновирус и обояние
Подмышки
Не могу смотреть « Ледниковый период» из-за Загитовой
Никто не хочет нас обслуживать бесплатно
Блогер умер от короны
Вы верите в ретроградный Меркурий?