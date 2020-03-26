"Вне Москвы – это совершенно другая жизнь:" столичные звезды сериала "Паромщица" о работе в провинции

По словам Тархановой, съемки многосерийного фильма проходили на фоне живописной природы в июле 2019 года. Сериал "Паромщица" напомнит зрителям о зелени и лете.
"Кто соскучился по хорошей погоде, по солнцу, по речке – все это у нас есть. Позитивный такой фон для нынешних событий", – сказала Глафира.
Коллега звезды, 60-летний Владимир Стержаков отметил, что в сериале "Паромщица" сплошь талантливые артисты. Участие профессионалов – неоспоримый плюс для любого проекта. "Эти актеры любимы на всем русскоязычном пространстве и играют очень искренне", – заверил он.
Также Стержаков положительно охарактеризовал сюжет новой мелодрамы. Владимир считает, что эта история близка и знакома не только столичному зрителю. "То, что происходит в Москве, и то, что происходит вне Москвы, – это совершенно другая жизнь", – заметил актер.
Сериал "Паромщица" расскажет о молодой женщине Наде Титовой. Красавица попадает в тюрьму по обвинению в убийстве. Надежда считает себя невиновной. Спустя шесть лет тюремного заключения героиня возвращается к семье. Правда, дома Надю не ждут: муж собирается жениться на другой, а сын называет мачеху мамой. Титовой предстоит вернуть любовь единственного ребенка и доказать свою непричастность к убийству, сообщает Teleprogramma.pro.
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