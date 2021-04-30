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Гигинеишвили повинился перед покойной матерью за развод с дочерью Михалкова

Гигинеишвили повинился перед покойной матерью за развод с дочерью Михалкова

Бывший супруг Надежды Михалковой Резо Гигинеишвили повинился перед покойной матерью.
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В личном блоге артист публично обратился к родительнице. Он признался, что ему очень не хватает родителей, которые покинули этот мир один за другим. Режиссер заявил, что женился на Надежде Михалковой вскоре после смерти мамы. Судя по всему, они были знакомы, и родительница одобрила выбор сына.

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Резо Гигинеишвили повинился перед главной женщиной в своей жизни за то, что не смог сохранить брак. "У нас не получилось (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с сожалением отметил режиссер. Он добавил, что, несмотря ни на что, Надя Михалкова остается ему самым родным человеком.

Режиссер жалеет, что мать не застала младших внуков. Он рассказал, что дочь Нина растет хулиганкой – как его мать, а сын Иван похож на его отца сдержанностью. По словам артиста, наследники обожают музыку и пытаются петь романсы матери, правда, пока у них не очень хорошо получается.

Вспомнил Резо Гигинеишвили и про свою старшую дочь, которая появилась в браке с выпускницей "Фабрики звезд" Анастасией Кочетковой. "Она нежная и глубокая девочка. Поет", – написал режиссер.

По словам артиста, многие его считают легкомысленным, однако он старается жить по совести, любить и не лгать. "Спасибо, что воспитала меня свободным", – отметил Резо Гигинеишвили. Он добавил, что благодарен матери за то, что она всегда в него верила.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 17:17 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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