Тяжело переживающая одиночество Порошина показала стройные ножки на пляже

Мария Порошина похвасталась стройной фигуркой. Артистка все еще одинока.

Звезда сериала "Всегда говори всегда" минувший осенью отметила 47-й день рождения. Мария Порошина – многодетная мама. У артистки пять наследников – четыре дочки и очаровательный сынок.



Младший ребенок звезды появился на свет в январе 2019 года. Мария очень быстро пришла в форму после пятых родов. Порошина не часто хвастается фигурой, однако накануне сделала исключение – опубликовала пляжное фото в личном "Инстаграм".

В кадре актриса гуляет по золотому песку с коллегой по сериалу "Всегда говори всегда" Татьяной Абрамовой. Мария Порошина облачена в черно-белый топ и коротенькие шортики темного оттенка. На Абрамовой просторное синее платье из шифона. Актрисы держатся за руки и явно довольны обществом друг друга.

Подписчики заметили, что фото Марии и Татьяны прямо-таки источает позитив. Пользователи Сети отметили также, что Порошина является обладательницей потрясающих ног – длинных и стройных.

"Обалдеть 🔥🔥🔥 столько позитива в фото 😘❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Девочки, вы такие милые, классные, "Ой какие девчули🔥🙌 потрясающие! 😘", – пишут под постом Марии Порошиной пользователи Сети.

Отметим, после развода с Ильей Древновым в 2018 году Мария Порошина так и не наладила личную жизнь. В недавнем интервью звезда сериала "Всегда говори всегда" призналась, что сейчас проживает непростой период. По словам Порошиной, ей не хватает второй половинки. Долгое время она была замужней женщиной, поэтому привыкнуть к новому статусу сложно. Мария считает, что полная семья — это счастье.