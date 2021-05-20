Тяжело переживающая одиночество Порошина показала стройные ножки на пляже

Звезда сериала "Всегда говори всегда" минувший осенью отметила 47-й день рождения. Мария Порошина – многодетная мама. У артистки пять наследников – четыре дочки и очаровательный сынок.
Младший ребенок звезды появился на свет в январе 2019 года. Мария очень быстро пришла в форму после пятых родов. Порошина не часто хвастается фигурой, однако накануне сделала исключение – опубликовала пляжное фото в личном "Инстаграм".
В кадре актриса гуляет по золотому песку с коллегой по сериалу "Всегда говори всегда" Татьяной Абрамовой. Мария Порошина облачена в черно-белый топ и коротенькие шортики темного оттенка. На Абрамовой просторное синее платье из шифона. Актрисы держатся за руки и явно довольны обществом друг друга.
Подписчики заметили, что фото Марии и Татьяны прямо-таки источает позитив. Пользователи Сети отметили также, что Порошина является обладательницей потрясающих ног – длинных и стройных.
"Обалдеть 🔥🔥🔥 столько позитива в фото 😘❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Девочки, вы такие милые, классные, "Ой какие девчули🔥🙌 потрясающие! 😘", – пишут под постом Марии Порошиной пользователи Сети.
Отметим, после развода с Ильей Древновым в 2018 году Мария Порошина так и не наладила личную жизнь. В недавнем интервью звезда сериала "Всегда говори всегда" призналась, что сейчас проживает непростой период. По словам Порошиной, ей не хватает второй половинки. Долгое время она была замужней женщиной, поэтому привыкнуть к новому статусу сложно. Мария считает, что полная семья — это счастье.
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